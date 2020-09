Muccino versus Salvini, siamo all'istigazione contro il nemico

Francesco Storace 10 settembre 2020 a

La cultura e l’odio. Ci vuole stomaco nel sopportare che cosa sono capaci di tirare fuori certi personaggi. La perla del giorno la merita Gabriele Muccino, regista e abbastanza fuori di testa. Che è arrivato a fare il tifo sconsiderato in rete per la donna che ha aggredito a Pontassieve Matteo Salvini.

Nicola Zingaretti ieri è stato costretto ad un tweet di solidarietà al capo della Lega. “L’odio e a violenza non devono contaminare la politica, per i democratici è una responsabilità e un valore assoluto”, con l’hashtag #Pontassieve. Mal gliene incolse, povero Nicola, che si è beccato non poche rispostacce. Tra queste, la palma della peggiore spetta proprio a Muccino, che se ne è uscito in maniera davvero ignobile: “Solidarietà?!!! A chi incita odio e violenza verso i più deboli. No, grazie. Nessuna solidarietà. Non esageriamo adesso. Non siamo tutti buoni e uguali. Ci sono delle differenze di comportamento che hanno delle conseguenze. Anche comprensibili”. Il che significa farla fuori da vaso. Siamo all’apologia di reato. Ai cattivi maestri. All’incitamento all’odio. All’istigazione a colpire.

Che altro significa, sennò, scrivere che le “differenze di comportamento hanno delle conseguenze. Anche comprensibili?”. Semplicemente un frasario ignobile, destinato a sobillare teste calde. E del resto Muccino lo ha scritto proprio in risposta a Zingaretti, che ne giorni scorsi parlava di rivolta popolare contro chi – ad esempio – contesta le verità ufficiali sulla pandemia e la lotta al coronavirus.

Al tweet del regista Salvini ha replicato: "Secondo il signor Muccino è 'comprensibile' che qualcuno metta le mani addosso a Salvini, e io non merito 'nessuna solidarietà' per l’aggressione subita ieri in Toscana a Pontassieve. Sarà anche un bravo regista, non lo discuto, ma come Uomo può migliorare...".

A sinistra c’è una guerra a fare male, per ora con le parole di sostegno ai violenti. Ma tutto questo è indegno in una democrazia.

