Berlusconi, ora le condizioni sono confortanti: "Il virus l'esperienza più terribile della mia vita"

«La più brutta esperienza della mia vita». Ma Silvio Berlusconi vede la luce. Al sesto giorno di ricovero del leader di Forza Italia, positivo al Coronavirus, «l’evoluzione clinica dell’infezione polmonare si conferma favorevole. Tutti i parametri monitorati presentano valori molto confortanti». Così il professor Alberto Zangrillo, responsabile dell’U.O. di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano nel suo quotidiano bollettino sulle condizioni di salute del Cav.

Un grande applauso ha salutato, durante la riunione del gruppo FI alla Camera, la telefonata di saluto e di vicinanza di Silvio Berlusconi. Il capogruppo, Maria Stella Gelmini, ha introdotto la telefonata mandando al leader FI, a nome di tutto il gruppo, un grandissimo abbraccio e un augurio di pronta guarigione. Berlusconi, scherzando, ha detto di volere debellare velocemente il virus nonostante l’età: «Un abbraccio affettuoso - ha detto - Vi ho pensato molto in questi giorni e oggi ho un momento di particolare benessere dopo giorni difficili. È un virus veramente terrificante e non auguro a nessuno nessuno di incorrere in una situazione di questo genere».

«State attenti, quindi, portate sempre la mascherina, siate riservati. Credo sia l’esperienza più terribile della mia vita», ha detto ancora Berlusconi. «Vi voglio bene e vi auguro di poter continuare a portare avanti le nostre battaglie di sempre: meno tasse, una giustizia che sia veramente tale, in cui ci siano giudici veramente giudici e che non pensino di contrastare gli avversari politici. Dovete sentirvi superiori rispetto agli altri partiti - ha aggiunto - perchè siamo l’unico partito in Italia che possiede i valori propri della tradizione cristiana: l’unico partito che mette al centro la libertà, la giustizia; l’unico partito in Italia che ha i principi propri della civiltà occidentale. Siamo il partito dell’impresa e del lavoro».

