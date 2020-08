Li rimettiamo sui barconi. Salvini spiana i migranti del Celio

29 agosto 2020 a

a

a

Li rimettiamo sui barconi e li rispediamo a casa alla prima occasione. Matteo Salvini non ha dubbi su quale dev'essere il comportamento dell'Italia nei confronti dei tre migranti nigeriani che hanno aggredito medici e militari dell'ospedale del Celio.

«Tre nigeriani al Celio hanno preso a morsi i militari italiani, quei tre balordi per quanto mi riguarda al primo barcone pronto tornano nel loro Paese. Gli immigrati perbene che pagano le tasse sono i benvenuti, sono disposto a dare rispetto ma chiedo rispetto. Se scappi davvero dalla guerra e paghi le tasse sei il benvenuto, altrimenti non abbiamo bisogno di te». Così il leader della Lega Matteo Salvini in comizio a Sannicandro (Bari).