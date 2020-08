Garantisti e manettari. Storace smaschera il doppio gioco dei renziani

27 agosto 2020 a

Garantisti per sé e manettari per gli altri. Il doppio gioco dei renziani è fin troppo chiaro a Francesco Storace, vicedirettore de Il Tempo che, sul sito 7Colli, attacca il senatore Davide Faraone per aver minacciato di denunciare il governatore siciliano Nello Musumeci. Al centro la politica sui migranti che il presidente della Regione Sicilia sta attuando in difesa del popolo italiano e della sua sicurezza.

"Il partitello di Renzi, per bocca del suo capogruppo al Senato, dimostra di fregarsene degli italiani che guardano con preoccupazione agli sbarchi che quotidianamente vedono l’invasione della Sicilia - scrive Francesco Storace su 7Colli - Sono gli stessi che magari approveranno il nuovo lockdown alla Conte, magari fingendo di contestarlo. Chissà se Faraone si rende conto della incredibile sortita che lo vede protagonista soprattutto contro Nello Musumeci, oltre che nei riguardi dello stesso Salvini, che ormai ci ha fatto il callo. Ma davvero pensa di fermare la giusta e apprezzata azione del governatore minacciandolo con una denuncia? E’ solo un addetto ai livori, il senatore siciliano, che si incarica esclusivamente di caricare a pallettoni d’odio la sinistra contro la destra. Ma fa male i suoi conti perché c’è ancora chi sa agire a testa alta e soprattutto con lealtà nei confronti del proprio popolo. La politica che si rivolge ai giudici la contestano solo quando li riguarda: è l’ennesima conferma della loro doppiezza".