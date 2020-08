Governo pronto a impugnare l'ordinanza di Musumeci sui migranti, è scontro totale

25 agosto 2020 a

a

a

l governo è pronto a impugnare già nelle prossime ore l’ordinanza emessa dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci sulla chiusura degli hotspot nell’isola. È quanto si apprende da fonti dell’esecutivo, che spiegano come al momento il governo stia esaminando gli atti per poi procedere all’impugnazione a stretto giro.

Il governatore della Sicilia, intanto, tira dritto. "Ho grande rispetto verso le istituzioni ma ho il dovere anche di prendere atto dello stato d’animo della mia comunità, di difendere la salute di chi sta in Sicilia. Se all’interlocutore rappresenti sempre lo stesso problema e non hai risposte, devi ricorrere a tutti gli strumenti leciti che la magistratura o l’ordinamento mette a disposizione - ha detto Musumeci a Skytg24. - Ho già dimostrato di essere collaborativo, abbiamo sempre dato ampia disponibilità. Abbiamo cercato di calmare la gente, colloquiare con i sindaci ma non puoi frenare una situazione di promiscuità disarmante e irragionevole. I migranti scappano e creano paura nella gente. È facile commentare la vicenda dietro a una scrivania o su una poltrona". Musumeci, infine, lancia un appello ai prefetti affinché applichino la sua ordinanza.