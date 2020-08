Verona e il karma, Salvini umilia Berizzi: ora è colpa mia... Il post boomerang su Palermo

24 agosto 2020 a

Matteo Salvini va all'attacco di Paolo Berizzi, il giornalista di Repubblica he commentando il nubifragio che ha messo in ginocchio Verona aveva parlato di karma, di una punizione divina per i veronesi "nazifascisti e razzisti che da anni fomentano odio". "Questo sarebbe un 'giornalista' e scriverebbe su Repubblica. Che orrore, quanto odio. Mancava scrivesse #colpadisalvini..."; scrive il leader della Lega postando il tweet dell'inviato, noto per occuparsi da anni di neofascismo ed estrema destra.

Il nubifragio di Verona? Karma contro i razzisti. Il tweet del giornalista fa indignare tutti

"Il suo commento è talmente stupido da non meritare commenti, semmai pena, tristezza e compassione. Un abbraccio ai Veronesi e a tutti gli Italiani colpiti da disastri e maltempo, nel giorno dell’anniversario del terremoto che sconvolse Amatrice e tante altre città d’Italia il 24 agosto 2016, uccidendo centinaia di innocenti", continua Salvini.

Tra i commenti, però, non manca chi gli ricorda lo scivolone di Palermo, sempre relativo al maltempo. Il 15 luglio scriveva: "A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando dimentica i cittadini di Palermo: basta un temporale e la città finisce sott’acqua".