Un vaffa a Luca Palamara. Così lo insultano al ristorante

Un vaffa a ristorante. Un privato cittadino ha incontrato casualmente Luca Palamara e non ha resistito. L'ex membro del Csm è al centro della bufera per il caso delle correnti all'interno della magistratura.

Cittadino incontra casualmente Luca Palamara al ristorante: "Da parte del Popolo italiano (la parte onesta) vai a fare in culo!" Top! #RadioSavana pic.twitter.com/m3ubi2aTgB — RadioSavana (@RadioSavana) August 22, 2020

A nome di tutti gli italiani che non sono piddini e comunisti - dice l'uomo - Qua abbiamo fatto proprio la frittata Vada a fare in c...".