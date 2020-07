Caso Castelli, Nicola Porro difende Il Tempo. Lo sfogo è clamoroso

19 luglio 2020 a

Altro che censura. La vergogna di Laura Castelli comincia a fare rumore. Oggi interviene su Facebook anche Nicola Porro che difende l'operato e la libertà di stampa del quotidiano Il Tempo. Finalmente qualcuno ha il coraggio di dire la verità e di sostenere l'inadeguatezza di un viceministro dell'economia che, di fronte alla crisi dei ristoratori, dice: beh, adesso cambiate mestiere. Nicola Porro difende Il Tempo sottolineando che solo Franco Bechis e Francesco Storace hanno riportato le parole che il viceministro ha pronunciato nel corso del "Tg2 Post". E Porro rincara la dose: "I ristoratori dovrebbero cambiare mestiere? Qui l'unica che dovrebbe farlo è proprio lei visti i risultati dell'Italia".

Ecco il commento che accompagna il video in diretta postato da Porro: "Zuppa di porro. Mi dicono che io ho successo sui social bontà loro perché insulto e urlo certo quando uno poi si sente il viceministro castelli che spiega l’economia a quelli che non riescono a portare neanche un euro a casa beh insomma qualche po’ di rabbia ti viene o no? Un tempo erano gli aristocratici e non conoscere il popolo sottile Maria Antonietta mo ci si mettono pure i quarti basta che siano politici. Nonostante l’ufficio stampa di Casalino la figura italiana in Europa non sembra uscire così bene dai vertici di queste ore e, travaglio dice dobbiamo essere tutti italiani e non dividerci per politica anche questo valevaQuando fu attaccata evitare tempi di Berlusconi.cinque e dico cinque pagine assurde dedicati al coronavirus oggi sul corriere della sera per dirci che anche le star di Hollywood oltre a qualche prostituta se lo sono preso, e poi dobbiamo sperare che le cose vadano bene. Fisco neanche dirvelo nessun rimando per le tasse delle partite Iva ma se ci affidiamo a gente come castelli e villa Rosa ciao Kore"