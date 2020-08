Discoteche chiuse ma sbarchi a go go: il governo ne sbaglia un'altra

Francesco Storace 16 agosto 2020 a

a

a

Sbarcano a centinaia ogni giorno ormai. Ma per il governo Conte la priorità sono la chiusura delle discoteche e le mascherine da indossare dalle 18 alle 6. il virus a fasce orarie. Il nuovo lockdown sembra alle porte.

Tutto succede ormai mentre la rotta dei clandestini dall’Africa è orientata verso l’Italia. Perché siamo riconosciuti in tutto il Continente nero come quelli dei porti aperti, delle frontiere spalancate. In Africa il ministro italiano più popolare si chiama Luciana Lamorgese: il Viminale è riuscito a serrare decine di milioni di italiani dentro casa a suon di sanzioni durante il lockdown. Ma non fa nulla contro barche e barchini provenienti da laggiù. Non sa come fare, la ministra, che oggi se ne va con Di Maio a Tunisi a fare probabilmente altri guai.

Individuiamo e «tamponiamo» chi arriva da Grecia e Malta, da Croazia e Spagna, ma dall’Africa no. In particolare la Sicilia è sotto attacco di un’invasione sempre più programmata, ma il governo lascia l’isola nel più completo abbandono, come denuncia l’assessore alla sanità della regione Ruggero Razza nell’intervista che pubblichiamo in queste pagine.

Chiudono quelle poche discoteche che erano ancora aperte, ma nessuno ci informa che fine hanno fatto 14mila clandestini in più rispetto allo scorso anno. Dove sono stati sguinzagliati, in molti positivi al Covid e spesso irrintracciabili. Anche perché c’è chi giura che dal Viminale...