La Pezzopane "ruba" l'emendamento. Pizzicata dal sindaco dell'Aquila

Lei ha esultato per la stabilizzazione dei lavoratori del sisma. A suo dire l'emendamento al decreto agosto era proprio del Pd. Di diverso parere il sindaco dell'Aquila che l'ha pizzicata e le ha risposto sui social. Ma andiamo con ordine. La Pezzopane ha detto: «In questo Decreto agosto abbiamo ottenuto un grande risultato. A cominciare dalle proroghe e dalla stabilizzazione del personale operante nella ricostruzione post terremoti del 2009 e del 2016. Il governo ha accolto molte mie proposte, espresse già dal Pd e dalla maggioranza nella discussione sul Decreto rilancio, e le ha inserite direttamente nel testo del governo approvato dal Cdm".

L’emendamento è nostro. Ci lavoriamo da 3 anni.



Ma soldi per finanziarlo? Solito annuncio di proroga senza stabilizzazione.



Ancora manfrine, Pezzopane. Ancora prendere in giro i lavoratori comunali.



Qui il dettaglio della vicenda https://t.co/iXXAF5KiQj#laquila #dlagosto https://t.co/9nrmjd2RVl — Pierluigi Biondi (@PierluigiBiondi) August 14, 2020

