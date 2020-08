La manina amica per il suocero del premier? Maria Giovanna Maglie disintegra Conte

14 agosto 2020 a

Sull'aiutino di Giuseppe Conte al suocero, il papà della compagna Olivia Paladino scoppia un vero e proprio putiferio. Cambia la legge per le tasse non pagate e Cesare Paladino, proprietario del Grand Hotel Plaza (un 5 Stelle Lusso nel cuore di Roma), è il primo a beneficiarne. Una coincidenza? L'opinionista Maria Giovanna Maglie picchia durissimo e disintegra il premier che depenalizza in illecito amministrativo la condotta di chi non versa al comune la tassa di soggiorno dei propri ospiti.

Hai un albergo 5stelle a Roma non versi i soldi della tassa di soggiorno,,ti tieni 2milioni,e' #peculato,reato penale. Ma sei il padre della compagna di #Giuseppi,nell'ultimo decreto tra #266articoli una manina amica lo trasforma, da penale a solo sanzione. — Mariagiovanna Maglie (@mgmaglie) August 13, 2020

Dunque con il dl Rilancio si restituisce la somma trattenuta illegittimamente, si paga una sanzione e la vicenda si chiude. Il suocero del premier, che aveva già presentato istanza al gup per la revoca della sentenza di patteggiamento a un anno e due mesi con l’accusa di peculato, basta un articolo, il 180 (comma terzo e quarto), tanto basta per risolvere definitivamente il problemino.