Annagrazia Calabria, bordata a Virginia Raggi: sbagliare è umano, perseverare è più che diabolico

"Sbagliare è umano, perseverare è più che diabolico". Un vecchio adagio che secondo la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria calza a pennello sulla scelta della sindaca di Roma Virginia Raggi di ricandidarsi per la corsa in Campidoglio. “L’annuncio proprio nel giorno in cui l’ennesimo autobus della flotta Atac già “modello per Autostrade” va a fuoco ha del tragicomico. Il sindaco di Roma e il M5S stanno sfidando il senso del ridicolo e la pazienza dei cittadini" denuncia. Poi l'affondo: “Virginia Raggi è stata il peggiore sindaco della capitale d’Italia. Roma e i romani meritano molto di più ed il centrodestra è pronto ad offrire la sua proposta di qualità e competenza per il rilancio di Roma. Tra l’altro la scelta di usare proprio il sindaco Raggi, fulgido esempio di incapacità, come grimaldello per scardinare il principio del doppio mandato tanto caro ai grillini prima maniera è indice del decadimento del Movimento". Per questo sbagliare è umano, perseverare è più che diabolico.