Che errore imbarazzante. Perché Lucia Azzolina deve tornare a scuola

I ladri entrano nell'istituto comprensivo "Virgilio-Salandra" di Troia, in provincia di Foggia. La ministra Azzolina esprime la propria solidarietà alla direttrice scolastica. Peccato che nel suo tweet "effrazione" diventa "infrazione". Insomma la rottura con scasso dei ladri diventa una specie di violazione al codice della strada o al massimo la frattura dell'osso. Cose da pazzi.

L’IC “Virgilio - Salandra” di Troia (FG) ha subito un’infrazione ad opera di ladri che hanno fatto dei danni, per fortuna piccoli ma pur sempre meritevoli di condanna. Ho sentito la DS Maria Michela Ciampi, al lavoro per la ripartenza, per rinnovarle la vicinanza del Ministero.