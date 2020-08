Cacciate i parlamentari con il bonus covid: fuori i nomi poi fuori loro

Francesco Storace 10 agosto 2020 a

I furbi che intascano, gli scemi che scrivono le leggi, i banditi che gestiscono e diffondono dati sensibili. Cacciateli tutti e non si lamentino della ghigliottina. Soprattutto se sono “nuovi”.

I primi sono irresponsabili, i secondi sono incapaci, i terzi ricattano. E’ da pazzi fare domanda – per chi fa politica – per mettersi in fila sul sito dell’Inps e micragnare seicento euro dovuti a chi soffre la crisi da coronavirus. Chi soffre e chi s’offre. Da vergognarsi per l’eternità.

Ma vogliamo sapere anche chi ha scritto norme a maglie larghe per tutti tranne che per i poveri disgraziati. Partite Iva a 14mila euro al mese chiedono e ottengono 600 euro mensili, brigatisti rossi ricevono il reddito di cittadinanza, nei campi rom della Capitale distribuiscono i pacchi alimentari destinati a chi ha chiuso bottega per il lockdown. Siamo sicuri, presidente Conte, che...