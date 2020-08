Bonus partita Iva, caccia ai deputati furbetti. Giorgia Meloni: li scopriamo così

09 agosto 2020 a

"Cinque parlamentari hanno fatto domanda per il bonus 600 per le partita Iva. Che squallore! Gli italiani sono in ginocchio e qualcuno nel Palazzo si preoccupa solo di arraffare sempre di più". E' schifata la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni dalla notizia dei deputati furbetti che hanno fatto richiesta del bonus del governo erogato dall'Inps per le partite Iva ai tempi dell'emergenza coronavirus. E proprio con l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte se la prende la Meloni: "Questo scandalo mette in evidenza anche una vergogna che Fratelli d’Italia ha più volte denunciato: il Governo, incredibilmente, non ha previsto alcun tetto di fatturato e di reddito per il bonus partita Iva, col risultato che ne ha diritto pure chi fattura milioni o ha altre importanti fonti di reddito, come i parlamentari".

Intanto la caccia ai furbetti di Montecitorio è scattata e la Meloni propone come scovarli al tempo dei social: "Una brutta storia di deputati avidi e governo incompetente sulla quale pretendiamo massima chiarezza - scrive sui suoi profili - Intanto, visto che l’Inps non fa i nomi per questione di privacy, invito ogni parlamentare a dichiarare “#BonusInpsIoNO!”. In modo che i nomi emergano lo stesso, per esclusione".