"Si diventa gay a causa dei vaccini". Cosa ha detto l'ex grillino in consiglio

L'omosessualità è una malattia causata dai vaccini. Unisce almeno un paio di teorie a dir poco ardite l'ex grillino Massimiliano Quaresima , consigliere del XII Municipio di Roma. Durante una seduta del consiglio, in cui siede tra i banchi del gruppo misto, l'ex M5s ha dichiarato che nei vaccini ci sono i “feti abortiti delle donne che causano la trasformazione” di chi li assume in un gay o una lesbica. "C'è un incremento dell'omosessualità a partire già dall'adolescenza a causa dei vaccini. Nei vaccini ci sono le cellule dei feti abortiti femminili che modificano l'informazione che entra nel corpo e ti trasformano in omosessuale", ha detto il consigliere come riportato da FanPage. "Va rivista la situazione delle associazioni Lgbtp. C'è una ‘p' che è stata aggiunta ultimamente che sta per pedosessuale. Qui si parla di orientamento sessuale, non amore, che è diverso. Andrebbe rivisto il motivo per il quale l'omosessualità è stata derubricata dalla lista delle malattie mentali", sono le parole di Quaresima che stanno creando un autentico terremoto nel municipio.