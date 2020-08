In Sicilia verso il referendum sul ponte sullo Stretto. Ma ora i grillini vogliono il tunnel

Gaetano Mineo 05 agosto 2020 a

La Sicilia vuole il Ponte sullo Stretto. E così, dato che il Conte 2 non ha mai avuto in agenda la realizzazione dell'opera che collega l'isola al continente, il parlamento siciliano è pronto a varare un disegno di legge voto per fare pressione sul governo nazionale affinché inserisca la grande infrastruttura nell’elenco delle 130 grandi opere allegate al cosiddetto Decreto semplificazioni, da realizzare in Italia in buona parte con il contributo europeo del Recovery Fund.

Il Ponte lo vuole la Sicilia ed i siciliani che ultimamente hanno dato vita a una serie di iniziative di sensibilizzazione costellate da spettacolari flash mob. La bozza legislativa dell'Ars, oltre al sostegno del centrodestra, gode di quello di parte dell'opposizione come, tra l'altro, Italia viva. Ed è composta da un solo articolo: “Il Governo è autorizzato a predisporre gli atti necessari al fine di riavviare l’iter di realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina”.

Ma non basta. Qualora infatti Palazzo Chigi dovesse continuare a fare orecchie da mercante, la Sicilia attiverà il meccanismo per l’indizione del referendum consultivo il che fornirebbe alla proposta la forza popolare necessaria a sbloccare le difficoltà e le indecisioni del Conte 2.

E mentre in Sicilia da oltre cinquanta anni si parla di Ponte, in queste ore arriva l'ennesima genialata pentastellata. L'autore è il siciliano doc, Giancarlo Cancelleri, che nonostante sa che la costruzione del Ponte sullo Stretto nei fatti è stata avviata e che il governo rischia di pagare penali salatissime per eventuali mosse false, il nisseno partorisce l'idea del tunnel sottomarino per l'Alta velocità. “Spero che tutto sia pronto tra una settimana – spiega il vice ministro delle Infrastrutture -. Si tratta di un progetto, con il supporto di ingegneri ed esperti, per la costruzione di un tunnel subalveo nello Stretto di Messina”.