Dall'Abruzzo segnalazione a Crozza: c'è un nuovo genio, si chiama D'Alfonso

Il Signore creò la Terra e subito dopo Luciano D’Alfonso. Al Senato, dove sono notoriamente ritardatari, ci hanno messo ben due anni e mezzo - maledetti regolamenti - per far subentrare al prof. Alberto Bagnai, alla presidenza della commissione finanze, l’esilio Luciano D’Alfonso, che va subito segnalato a quel genio di Crozza.

Il neopresidente si è subito segnalato per una stramba intervista al Messaggero d’Abruzzo, nel quale ha paragonato il suo incarico - che pure ha fatto infuriare i suoi alleati Cinque stelle del territorio che lo conoscono meglio di quelli che stanno in Parlamento - a qualcosa di mai visto nella sua regione. Arriva la Storia. “Per ritrovare un incarico cosi importante in Abruzzo dobbiamo risalire al 1800”, ha detto D’Alfonso al giornalista che deve essere svenuto. Perché non ha avuto la prontezza di ricordargli qualche precedente illustre e più recente....

Magari avrebbe potuto ricordargli la seconda carica dello Stato Franco Marini o il potentissimo Gianni Letta, sottosegretario alla presidenza del Consiglio di più governi Berlusconi o i ministri Acerbo, Gasparri, Natali, come gli ha beffardamente ricordato su Facebook il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri.

Umiltà, umiltà, dovrebbe insegnargli qualcuno. Il presidente di una commissione parlamentare non è il signore dei miracoli. Se è bravo, qualche mancetta ci scappa. Speriamo che su questa incredibile legislatura cali presto il sipario. Gli abruzzesi possono vantare di meglio rispetto ai D’Alfonso come alle Pezzopane. Per ora questo passa il convento del Pd...

