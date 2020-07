A Terracina la guerra dell'Anpi contro piazza Almirante-Berlinguer: non conosce la Storia

31 luglio 2020 a

"Sdegnati da piazzale Almirante e Berlinguer a Terracina". L’associazione partigiani non perde mai occasione per manifestare il suo odio denuncia il sito di Francesco Storace 7Colli.it.

Piazzale Almirante e Berlinguer è la proposta toponomastica del Comune in provincia di Latina, contestata dall’Anpi, l’associazione nazionale dei partigiani italiani. “L’iniziativa di Fratelli d’Italia - si legge su 7Colli - è stata condivisa praticamente dall’intero consiglio comunale, con un solo voto contrario peraltro espresso da un esponente di destra. La piazza vuole essere un atto di pacificazione, dopo gli anni di odio politico che hanno caratterizzato una fase storica e politica oramai chiusa per il nostro Paese”, spiega all’AdnKronos Nicola Procaccini, ex sindaco di Terracina. Incarico poi lasciato lo scorso anno al suo vicesindaco facente funzioni, per l’elezione al Parlamento europeo nella lista di Fratelli d’Italia. “C’era una conoscenza reciproca e un reciproco rispetto fra i due – sostiene Procaccini – tanto è vero che Almirante andò a rendere omaggio alla camera ardente di Berlinguer ed esponenti del Pci come Pajetta e Nilde Jotti fecero lo stesso alla morte del leader del Msi. Si riconoscevano reciprocamente un avversario ma non un nemico”.

"Il Comune di Terracina ha scelto di dedicare una piazza a quei due italiani, sentito il giudizio della Storia, della Iotti e di Pajetta. Ascoltando il Popolo rappresentato dal consiglio comunale eletto della città" scrive Francesco Lollobrigida in una lunga nota su Facebook dove ringrazia tutti i consiglieri comunali, il sindaco e gli assessori che hanno avuto il coraggio di fare questa scelta dedicata a due Uomini che avevano guardato a regimi illiberali con speranza comprendendone con l'avanzare dell'età le degenerazioni".