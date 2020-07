Conte balla in Senato. Sul voto di oggi il precedente che terrorizza Giuseppi

Lo scostamento di bilancio da 25 miliardi resta in bilico. A Giuseppe Conte servono 160 voti ma...

Traballa al Senato la maggioranza di Giuseppe Conte. Il voto sullo scostamento di bilancio da 25 miliardi resta in bilico: il centrodestra è unito e oggi dalle colonne del Sole 24 ore ha lanciato le sue proposte su fisco, lavoro e giustizia sociale. Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi come preannunciato scelgono la linea comune e aspettano segnali dalle parole di Conte per decidere sul voto in Senato.

Salvini, Meloni e Berlusconi uniti. Avviso a Conte: non votiamo al buio

Il governo rossogiallo suo malgrado deve fare i conti con i voti di Palazzo Madama. Per far passare lo scostamento di bilancio l’asticella fissata a 160 voti sui 319 eletti (la maggioranza assoluta, non sono stati ancora rimpiazzati due senatori deceduti). Teoricamente a sostenere il governo Conte a Palazzo Madama ci sono 164 parlamentari. E qui cominciano i guai di Conte. Dovrebbero essere tutti presenti e votanti. Ma se si pensa che ieri, su una questione cruciale come la proroga dello stato d’emergenza al 15 ottobre, il governo ha ottenuto solo 157...