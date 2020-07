Ecco come i sindaci devono indossare la fascia tricolore: "A destra e col verde vicino al collo"

24 luglio 2020 a

Ecco come i sindaci devono indossare la fascia tricolore. Anche se non esiste un "obbligo normativo, la modalità più corretta" di indossare la fascia tricolore da parte dei sindaci è "sulla spalla destra con la parte verde vicino al collo, per motivi di ordine storico ed evidenti esigenze di uniformità (in questa foto, ad esempio, la sindaca di Roma Virginia Raggi la indossa nel modo corretto, ndr)" Lo precisa il sottosegretario all’Interno, Achille Variati, rispondendo ad un’interrogazione del senatore di Forza Italia Marco Perosino, dove lamenta che "sempre più sovente i sindaci indossano indifferentemente la fascia tricolore a tracolla della spalla destra o a tracolla della spalla sinistra, arrecando confusione circa la corretta modalità d’uso del distintivo del sindaco". Di qui la richiesta al ministero dell’Interno di definire «"n modo corretto le modalità di indossare la fascia tricolore", che, ricorda poi il sottosegretario Variati nella risposta, "rappresenta il distintivo del sindaco» e «si caratterizza per il suo valore altamente simbolico". Quindi "il ruolo istituzionale svolto dal sindaco impone -sottolinea il rappresentante del governo- un uso corretto e conveniente della fascia tricolore".