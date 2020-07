Mentre Conte lotta a Bruxelles la Contessa vince in casa

Sullo stesso argomento: Povero Conte denunciato dall'ex

L'ex moglie del premier Valentina Fico e undici colleghe dell'avvocatura dello Stato vincono al Tar: saranno risarcite

Franco Bechis 22 luglio 2020 a

In Europa Giuseppe Conte è uscito restando in piedi e resistendo alle bordate di Marke Rutte. Nessuno però è profeta in patria, e in Italia il premier è finito mezzo ko.

Il gancio giusto glielo ha tirato l'ex moglie Valentina Fico che a capo di altre 11 colleghe dell'avvocatura dello Stato ha messo al tappeto in un colpo solo la presidenza del Consiglio dei ministri, il ministero dell'Economia e i suoi superiori che nel 2019 aveva trascinato tutti davanti al Tar del Lazio chiedendo un cospicuo risarcimento danni. E il tribunale amministrativo ha dato a tutte ragione, con sentenza della prima sezione presieduta da Antonino Savo Amodio, di cui è stato estensore Ivo Correale. Ha vinto dunque la “Contessa”, l'ex moglie da cui Conte si è separato ben prima di arrivare a palazzo Chigi, e a rimetterci ora sono le casse di palazzo Chigi e del ministero dell'Economia.

Della causa di risarcimento Il Tempo aveva riferito il 28 dicembre scorso, segnalando l'imbarazzo che ovviamente si respirava nel palazzo guidato da Conte. L'ex moglie e le altre avvocatesse dello Stato ricorrevano contro la decisione della Avvocatura di escluderle durante la maternità dalla divisione dei premi delle cause vinte. Il motivo di per sé era comprensibile: non erano al lavoro per lunghi mesi e quindi nel canestro dei premi poi divisi fra tutti non potevano esserci anche loro successi professionali. Secondo loro invece il congedo di maternità non era stato una scelta personale, ma un obbligo di legge e quindi il loro emolumento mensile doveva restare inalterato, compresi forfait e premi. Questo ha sostenuto l'avvocato Costantino Ventura di Bari che le rappresentava davanti al Tar del Lazio, e questo ha riconosciuto di fatto la prima sezione dichiarando per la Fico e le sue colleghe il “diritto a percepire tutte le competenze spettanti in virtù del riparto previsto nell'art. 12 cit. maturate a titolo di onorari di causa...