Il ricorso ha il numero 2087 del 2019 ed è stato presentato al Tar del Lazio dall'avvocato Costantino Ventura di Bari per conto di dodici clienti, tutte donne, tutte avvocatesse dello Stato. Ad essere citata in giudizio è in primis la presidenza del Consiglio dei ministri nella persona del suo legale rappresentante, che se dovesse soccombere sarebbe costretta a mettere mano al portafoglio per centinaia di migliaia di euro. Il Tar ha già fissato la trattazione di merito della causa in udienza pubblica per l' 11 marzo 2020. Quel giorno dovranno dare battaglia da una parte il legale designato dalla presidenza del Consiglio guidata da Giuseppe Conte, dall'altra l'avvocato Ventura in nome delle dodici clienti, fra cui ne spicca una: l'avvocato dello Stato Valentina Fico. Non è un nome qualsiasi: è l'ex moglie di Conte da cui è separato da qualche anno. Ma è anche la mamma dell'unico figlio che hanno. E' probabilmente una delle cause più imbarazzanti che si siano viste negli ultimi anni, perché di fatto contrappone l'ex moglie di Conte al presidente del Consiglio pro tempore, che è proprio lo stesso Conte. Per un motivo che per altro riguarda entrambi, nemmeno troppo indirettamente: l'avvocato...

