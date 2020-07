Disprezza le partite Iva. La mazzata di Giorgia Meloni sulle bugie di Conte

20 luglio 2020 a

Le scadenze fiscali non sono state rinviate e le Partite Iva sono in estrema difficoltà. Il governo Conte fa orecchie da mercante e Misiani e Giorgia Meloni lo attacca senza mezze misure con un infiiammato post su Facebook.

"Proprio in prossimità delle scadenze fiscali la maggioranza pentapiddina sta dimostrando tutto il suo profondo disprezzo nei confronti del mondo delle partite IVA: prima con il viceministro Castelli (M5S) che ha liquidato in diretta TV con disarmante nonchalanche l'intero comparto della ristorazione, ora con le inqualificabili affermazioni del viceministro dell'economia e delle finanze Misiani (Pd), che a suo dire le partite IVA non starebbero peggio di altri, motivo per cui non hanno prorogato i pagamenti. Ma questi personaggi si rendono conto di quello che dicono? Sanno in che condizioni si trovano i lavoratori autonomi e le piccole imprese italiane? È evidente che la famosa potenza di fuoco del governo non era a favore degli imprenditori, ma contro di loro".