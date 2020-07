20 luglio 2020 a

Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Oggi 5 milioni di lavoratori italiani (soprattutto partite Iva) dovranno pagare 8 miliardi di tasse, senza sconti e senza rinvii. Dopo quattro mesi di chiusura..... Incredibile. Aiuteremo chi non potrà pagare, non per malafede o cattiva volontà, ma per difficoltà vera. Governo ladro". Lo scrive su Twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini.