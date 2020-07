Il governo censura Il Tempo sul Castelli show. L'ordine dei giornalisti tacerà?

18 luglio 2020 a

Questo sottosegretario non ha nulla da fare e anziché invitare il suo viceministro Laura Castelli a non dire sciocchezze in televisione contro i ristoratori, preferisce attaccare Il Tempo, sparando un’autentica menzogna. Carlo Sibilia, specialista in spericolati infortuni, accusa invece la nostra testata di aver diffuso una notizia falsa. Che invece è assolutamente vera, perché la Castelli ha invitato i ristoratori a cambiare mestiere. Probabilmente lo deve fare anche Sibilia.

Attacco ai ristoratori

Parlate di fake news di fronte a una dichiarazione che hanno ascoltato tutti è davvero stravagante. Il nostro direttore Franco Bechis era in diretta con la Castelli a Tg2 post e ha ascoltato con le sue orecchie quel che tutti hanno sentito. E lo ha scritto su Il Tempo - unico giornale a farlo stamane prima dell’onda social - perché non dobbiamo chiedere il permesso all’onorevole Sibilia.

Video su questo argomento Ecco le parole choc della viceministra grillina Castelli: "Ristoratori senza clienti? Cambiate lavoro"

Un rappresentante di governo deve fare attenzione a quello che dice, ed è il caso della Castelli. Un esponente di governo non si deve permettere di bollare di falsità una testata che fa il suo dovere, ed è proprio il caso di Sibilia. Attendiamo di conoscere l’opinione dell’ordine dei giornalisti. Perché non ci stiamo alla pretesa censoria degli scappati di casa che siedono su comode seggiole senza capire dove si trovano.