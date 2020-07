Matteo Salvini umilia Conte. I miliardi? La verità sulla trattativa in Europa

18 luglio 2020 a

"Tante chiacchiere, fatti zero". Matteo Salvini mette nel mirino il premier Giuseppe Conte nelle ore in cui al vertice Ue sul recovery fund le cose per l'Italia si mettono male. "Stasera ai telegiornali vedrete che Conte è a Bruxelles, ma dalla Europa non arriverà mai una lira, dobbiamo contare solo sulla forza degli italiani e sui risparmi degli italiani", ha detto il leader della Lega in un comizio a Gallipoli, in Puglia.

"Siamo gli unici in Europa che stanno aspettando questi mille mila miliardi che tanto non arriveranno", aveva detto poco prima a Grottaglie (Taranto). "Il suggerimento a Conte, come quando hai un compagno più bravo in classe, è: copia. Copia dai francesi, copia dagli spagnoli, dai polacchi, persino dai greci, ma fai qualcosa", ha detto Salvini.

Ultime ore di trattativa a Bruxelles ma i paesi cosiddetti "frugali" capeggiati dall'Olanda piantano i piedi sui fondi agli stati più colpiti dal Covid.