Di Maio-Salvini, botte da orbi su Autostrade. "Sei ipocrita". "E tu incapace"

C'eravamo tanto amati. Su Benetton è rissa tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Ad aprire le ostilità è l'attuale ministro degli Esteri: “Oggi tutti dicono di essere favorevoli a togliere il controllo di Autostrade ai Benetton. Lo dicono anche quelle forze politiche che, quando hanno potuto, si sono messe di traverso. E mi riferisco in particolare ad una forza politica: la Lega di Matteo Salvini". È quanto scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un lungo post su Facebook , aggiungendo di trovare «trovo falso e ipocrita che oggi sia proprio Salvini a chiedere giustizia, definendoci ridicoli e bugiardi». Secondo il titolare della Farnesina, dopo la tragedia del ponte Morandi «i Benetton avevano nel governo un alleato su cui contare» che era la Lega.

Salvini non ci sta e risponde per le rime: "A differenza di altri, non ho mai incontrato un Benetton nella vita. Di Maio e Toninelli non scarichino la propria incompetenza su altri: su Autostrade hanno solo perso tempo e fatto perdere soldi agli italiani. Mai visto un parere legale né un atto su revoca o proroga: il governo si svegli e decida qualcosa, dall’anno scorso non hanno più l’alibi è 'colpa di Salvini'” dice il leader della Lega.