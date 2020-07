Berlusconi Cavaliere in rosso, bilancio horror per Forza Italia

Franco Bechis 10 luglio 2020 a

Quell'uomo paga davvero care le sue passioni. A Silvio Berlusconi quelle sentimentali sono costate 46 milioni di euro: la cifra condonata all'ex moglie Veronica Lario a chiusura tombale della lunga causa di divorzio. Quella politica - Forza Italia - più del doppio, visto che veleggia verso quota 100 milioni di euro come emerge dal bilancio 2019 del partito fondato dal cavaliere. Berlusconi è creditore della sua creatura politica per 90,4 milioni di euro a cui si sono aggiunti negli anni 1,7 milioni di euro di interessi legali, per un totale di 92,176 milioni di euro. Ma il dissanguamento non finisce lì, perché nel bilancio appena pubblicato Forza Italia inserisce nei conti di ordine anche...