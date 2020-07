Leon Pappalardo sulle orme di mamma Selvaggia Lucarelli. Così replica a Matteo Salvini

Sullo stesso argomento: Tutta la famiglia contro Salvini. Così Selvaggia Lucarelli difende il figlio Leon

Con un post pubblicato su un profilo Twitter nuovo di zecca Leon Pappalardo, figlio 15enne di Selvaggia Lucarelli, torna sul battibecco avuto in piazza con Matteo Salvini a Milano, nei pressi di un gazebo della Lega. "Ci tengo a ringraziare di cuore tutte quelle persone che mi stanno dando supporto, difendendomi anche da chi mi insulta. Ho detto quello che pensavo credo e non cerco visibilità, ma se Salvini parla agli adolescenti stando su tiktok io posso parlare a lui in strada, penso. Ciao!", scrive il ragazzo il cui post è stato rilanciato dalla madre.

Il giovane aveva contestato il senatore leghista chiamandolo "omofobo e razzista", ma si era preso una valanga di critiche sui social finendo etichettato come un ragazzino viziato in cerca di visibilità, per di più "manovrato" dalla mamma giornalista e influencer, che ieri accompagnava il figlio e che nega però di aver ispirato in qualche modo la contestazione.

Il profilo Twitter appena aperto, e che dopo poche ore ha già raggranellato qualche migliaio di follower, suggerisce che non sarà l'unica critica rivolta da Leon Pappalardo al leader leghista.