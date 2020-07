Le parole di Renzi contano zero. Matteo Salvini lo azzera

04 luglio 2020 a

Matteo Salvini spara a zero a piazza del Popolo, a Roma, nel corso della manifestazione unitaria del centrodestra. Si può cogliere l’assist di Renzi per il maggioritario, formula per cui la Lega si è battuta? «Le parole di Renzi contano zero». Così Matteo Salvini.

E a chi gli chiede se si fida di Berlusconi? «Totalmente», risponde il leader della Lega. Quanto alla data per l'incontro opposizioni-governo: «Noi dialoghiamo - risponde - però per dialogare bisogna essere in due. Non è arrivata la data».