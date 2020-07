Silvio Berlusconi, ipotesi choc: pronti a entrare al governo con una nuova maggioranza

02 luglio 2020 a

Un governo di unità nazionale in caso di crisi, non sarebbe più indicato in emergenza economica? "Non credo che ne esistano le condizioni e non credo servirebbe all’Italia un governo con forze politiche antitetiche fra loro. Noi e i 5Stelle, per esempio, abbiamo una visione diametralmente opposta su tutto. Se però in questo Parlamento si creassero davvero le condizioni per una maggioranza diversa, più efficiente, più rappresentativa della reale volontà degli italiani, andrebbe verificata, naturalmente prima di tutto con i nostri alleati". Così Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, in una intervista a Repubblica. E sulla tenuta del governo in autunno: "Mi pare sempre più difficile, ma la voglia di sopravvivenza del ceto politico dei Cinque Stelle può fare miracoli. Il presidente Conte ha dato prova di sapersi destreggiare con abilità fra le contraddizioni della sua maggioranza. Peccato che tale abilità sia utile solo a lui e non all’Italia".

Sul caso della sentenza della Cassazione Mediaset, il Cav spiega: "Questa volta non sono io a dirlo, e' l'estensore di quella stessa sentenza, Spero che questo convinca anche chi, in buona fede, ha creduto impossibile che in seno all'ordine giudiziario accadessero davvero cose di questo tipo. Fare chiarezza su fatti cosi' gravi penso vada nell'interesse della credibilita' della stessa magistratura: molti magistrati sono persone serie e perbene che non meritano di essere accomunate con quel gruppo di loro colleghi che si sono prestati a operazioni politico-giudiziarie come quella condotta ai miei danni".