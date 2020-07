L'ultima follia M5s: 4 milioni del coronavirus per la lotta alla discriminazione sessuale

02 luglio 2020 a

a

a

Ultima follia gender: il M5s si prende 4 milioni per il coronavirus e li mette in un fondo anti discriminazione sessuale. Che c'entri la discriminazione gender con l'emergenza Covid è veramente difficile da capire. Ma il M5s si prende dal decreto rilancio, con un emendamento a prima firma Gilda Sportiello (nella foto), ben 4 milioni di euro destinati ai risarcimenti straordinari per chi ha avuto attività economiche fermate dal Covid 19 e li mette come anticipo sul finanziamento della discussa "legge gender" che il Parlamento fatica ad approvare.