Così il governo mette il bavaglio sul dl Rilancio. FdI smaschera le manovre di Pd e 5Stelle

Il governo prova a chiudere la bocca all'opposizione sul dl Rilancio. Ma il giochino viene smascherato dai parlamentari di Fratelli d'Italia. "È scandaloso l’ennesimo bavaglio che il governo ha messo al dialogo parlamentare, questa volta per mano della commissione Bilancio della Camera", attaccano i deputati del partito di Giorgia Meloni, Ylenia Lucaselli e Paolo Trancassini.

"Dopo che per giorni la maggioranza non aveva riunito la commissione, convocandoci solo in apparenza anche di domenica per far credere a tutti che lavorassimo anche nei festivi, nel momento in cui Fdi discute i propri emendamenti, è stato convocato l’ufficio di presidenza per chiedere il contingentamento dei tempi", è la denuncia dei parlamentari. "Tutto ciò è avvenuto con la scusa della volontà di chiudere i lavori entro mercoledì, spazzando via ogni possibilità di dialogo circa i grandi temi come l’economia, il turismo, l’automotive, le professioni".

Non solo, nel silenzio generale spuntano nuovi incarichi e task force. "E così - scrivono nella nota Lucaselli e Trancassini - mentre Fdi vuole tagliare le marchette e i vari sprechi, loro invece continuano ad assegnare consulenze a fantomatici esperti, uccidendo ogni possibilità di dialogo con l’opposizione".