Matteo Renzi, intervista a Repubblica: Conte, licenzia Tridico

26 giugno 2020

Il disastro della cassa integrazione ancora non erogata dall'Inps è una delle questioni ancora aperte nel post lockdown. Anche il premier Giuseppe Conte ha richiamato il presidente dell'Inps Pasquale Tridico per l'emergenza soldi. "Tridico è stato un disastro - denuncia il leader di Italia Viva Matteo Renzi in un'intervista a La Repubblica in cui fa il punto della situazione politica - Ha sbagliato perfino sui bonus agli autonomi, dando la colpa agli hacker sulla cassa integrazione". Poi l'affondo: "Non dovrebbe essere richiamato, dovrebbe essere licenziato".