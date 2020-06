Vittorio Sgarbi trascinato via dalla Camera tra insulti e urla

25 giugno 2020 a

a

a

Insulti, parolacce e toni decisamente sopra la norma. Ancora più sgradevoli perché rivolti - più volte - verso due colleghe, la deputata di Forza Italia, Giusi Bartolozzi, e la vice presidente della Camera, Mara Carfagna. Per questi motivi il parlamentare del gruppo Misto, Vittorio Sgarbi, è stato espulso dall'aula durante le fasi di votazione sul decreto Giustizia. "Parole irripetibili verso la collega Bartolozzi e verso di me", ha spiegato Carfagna, specificando che "il rispetto reciproco in quest'aula è un dovere".

L'esponente di FI ha anche ribadito che "gli insulti, ripetuti, verso della donne, sono inaccettabili". Il deputato però si è rifiutato di lasciare l’Aula, così è stato trascinato via di peso. "Vergogna, Vergogna!", hanno urlato diversi onorevoli mentre qualcuno gli gridava "pagliaccio" e la Carfagna sottolineava "ha trasformato quest'Aula in uno show".