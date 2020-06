De Benedetti gela la Gruber: "Conte? Show per lui e Casalino"

22 giugno 2020 a

Da Carlo De Benedetti doccia gelata per la supertifosa del premier in carica, Lilli Gruber. Richiesto in apertura di Otto e Mezzo di un giudizio sugli stati generali appena chiusi dal governo, li ha stroncati senza mezze misure: "Inutili. Solo uno show per Giuseppe Conte e Rocco Casalino".

La Gruber non è riuscita più a trovare le parole, quasi paralizzata dalla risposta così netta. Poi ha provato una domanda di riparazione: "Ma almeno condivide l'idea di una riduzione delle aliquote Iva per 10 miliardi di euro?". Altra doccia fredda sulla povera Gruber e su Antonio Padellaro del Fatto Quotidiano: "Una mancia, una misura assolutamente sbagliata". Dulcis in fundo una stroncatura netta del premier da parte di De Benedetti: "Non ha un progetto per il paese, vive alla giornata. Darà solo mance...".

Per fortuna della Gruber l'ingegnere ha svelato il mistero di una sua intervista al Sole 24 Ore che non è mai stata pubblicata perché Stefano Feltri, il direttore del suo nuovo giornale, Il Domani, aveva criticato in una newsletter il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Gruber e Padellaro si sono ringalluzziti perché Bonomi è un nemico di Conte, e hanno iniziato a scandalizzarsi: "Censura, censura...". Contenti loro...