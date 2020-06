Napoli-Juventus, figuraccia in diretta. Così Sergio Sylvestre sbaglia l'Inno

Sullo stesso argomento: Inno sbagliato e grafiche flop, rivolta social per la finale di Coppa Italia

Non bastava lo stadio vuoto causa coronavirus e la criticatissima "coreografia virtuale" appiccicata sugli spalti dello Stadio Olimpico. Ci si mette pure Sergio Sylverstre, il cantanta scelto per interpretare l'inno nazionale prima della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus. Il talento americano classe '90 uscito da Amici è "inciampato" durante l'esibizione, durante la quale ha esitato per qualche secondo nel bel mezzo della seconda parte dell'Inno di Mameli, per poi riprendere a cantare. L'impressione è proprio che si sia scordato le parole.

La stecca del cantante ha fatto esplodere i social newtork con Twitter invaso dalle proteste e dalle battute sullo scivolone in diretta tv.