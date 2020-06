Consiglio Ue, Mattarella chiede a Conte risposte rapide. Meloni all'attacco: ma non era un "incontro informale"?

18 giugno 2020 a

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto il premier Giuseppe Conte al Quirinale in vista del Consiglio Ue e un'ampia rappresentanza del governo. Il capo dello Stato, secondo quanto si apprende, ha chiesto al premier di dare risposte concrete e in tempi rapidi all’impiego dei fondi europei per la ripresa economica dopo l’emergenza sanitaria. Sul tavolo del colloquio, a cui hanno partecipato anche i ministri Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri, Enzo Amendola e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, si trattato brevemente anche gli altri due punti all’odg di venerdì: trattati di Minsk e trattative con Uk dopo la Brexit.

Appesi all'ego di Conte. L'Italia si perde in consultazioni, Francia e Germania erogano soldi veri

Insomma, un vertice in piena regola vista la delicatezza del momento, atro che le rassicurazioni della maggioranza, come sottolinea la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. "Il Presidente della Repubblica Mattarella incontra al Quirinale Conte e una vasta delegazione di ministri in vista del prossimo Consiglio europeo. Ma come? La riunione del Consiglio europeo non era 'solo un incontro informale' e per questo è stato impedito al Parlamento di votare gli atti di indirizzo al governo, come invece prevede la legge? Credo che ci sia un limite alla decenza, e che questo limite sia stato largamente superato", scrive la Meloni in una nota. "Per quanto tempo pensa il Governo di continuare a calpestare il Parlamento e impedire all’opposizione di esprimersi nei modi e nei luoghi previsti dalla legge e dalla Costituzione? Quale sarà il prossimo passo del governo, lo scioglimento dei partiti di opposizione con il solito DPCM?", accusa la leader di FdI.