Venezuela-gate, il documento che accusa i 5 stelle: "La valigetta è stata spedita". Il testo integrale

La lettera top secret tra il ministero della Difesa di Caracas e ii servizi di intelligence militari del Venezuela porta la data del 5 luglio 2010. È il documento in cui si parla del trasferimento di una valigetta con tre milioni e mezzo di euro dal paese sudamericano a Milano per finanziare il Movimento 5 Stelle, come riportato dal quotidiano spagnolo ABC. Ecco il testo integrale della comunicazione riservata, pubblicata su Twitter da Antonio Tajani, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo, il quale annuncia "un'interrogazione urgente a Borrell (alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ndr) per sapere chi in Europa e per quanto tempo ha ricevuto finanziamenti illeciti dal regime venezuelano". Il quotidiano spagnolo che ha pubblicato la notizia assicura che il documento è autentico, ma Davide Casaleggio - figlio del fondatore Gianroberto - ha parlato di "fake news" che spuntano ciclicamente e ha annunciato querele.

Il M5s ha il suo Russiagate. "Prese 3,5 milioni dal Venezuela", l'inchiesta del quotidiano spagnolo ABC

I 3,5 milioni in contanti "effettivamente inviati" per "un cittadino italiano di nome Gianroberto Casaleggio" come risulta anche "dalle spese segrete del paese", si legge nella comunicazione tra Difesa e intelligence militare del regime di Hugo Chavez (con Nicolas Maduro ministro degli Esteri) rilanciata da Tajani. Questo il testo integrale:.

Ho l'onore di riferirmi all'opportunità di informarla sulla situazione che si sta verificando nella Repubblica italiana, riferita dalla rappresentanza militare venezuelana in quel paese.

In relazione alla raccomandazione del nostro ufficiale sulla possibilità di indagare sull'origine di una valigia contenente euro in contanti inviata al console della Repubblica Bolivariana del Venezuela a Milano.

Si è appreso che una valigia con 3,5 milioni di euro in contanti è stata effettivamente inviata, lo stesso risulta dalle spese segrete del paese, amministrate dal Ministro dell'Interno, Tarek el Aissami, approvato e autorizzato dal Cancelliere Nicolas Maduro, l'invio avveniva in modo sicuro e segreto attraverso la borsa diplomatica, la destinazione del denaro nella sua interezza è per un cittadino italiano di nome Gianroberto Casaleggio, che è il promotore di un movimento rivoluzionario di sinistra e anticapitalista nella Repubblica italiana.

Seguire (a fornire, ndr) le istruzioni verbali al nostro funzionario in Italia, per continuare a riferire della questione, che potrebbe diventare un problema diplomatico tra i due paesi.

Fonti dell'ambasciata del Venezuela in Italia citate da AdnKronos hanno riferito che il documento sarebbe un falso e hanno annunciato azioni legati da parte del governo sudamericano nei confronti del quotidiano ABC. Secondo i rappresentanti di Caracas accuse simili , poi rivelatesi false, erano state fatte dallo stesso giornale all'indirizzo del movimento spagnolo Podemos.