Bomba sui 5 stelle: "Dal Venezuela 3,5 milioni in contanti per finanziare il Movimento"

Il quotidiano spagnolo ABC ha pubblicato un documento segreto degli 007 di Chavez relativo al 2010. No comment dei vertici grillini

Nicolas Maduro nel 2010 avrebbe fatto mandare al consolato venezuelano a Milano una valigetta con 3.5 milioni di euro in contanti per finanziare in nero il Movimento 5 Stelle. L'accusa arriva dalle colonne del quotidiano spagnolo ABC che spara la storia in prima pagina: "Il chavismo finanziò i l Movimento 5 Stelle", titola il quotidiano che cita un documento classificato top secret dei servizi segreti militari del Venezuela.

All'epoca Maduro era ministro degli Esteri del governo di Hugo Chavez. "Il console della rappresentanza diplomatica del Venezuela a MIlano, Gian Carlo di Martino, operò come intermediario prima che il destinatario finale, Gianroberto Casaleggio (cofondatore nel 2009 del movimento con Beppe Grillo e scomparso quattro anni fa, ndr) ricevesse il denaro in contanti", scrive ABC. Il caudillo sudamericano intendeva così promuovere un "movimento di sinistra rivoluzionario e anticapitalista" nato in Italia, si legge sul documento segreto di cui è in possesso ABC.

"Il governo venezuelano ha scelto di non rispondere al questionario fatto pervenire da ABC e destinato a Maduro e El Aissami (altro funzionario coinvolto nella vicenda, ndr). Possibilità di replica è stata offerta anche all’attuale leader del Movimento 5 Stelle Vito Crimi, al precedente leader politico Luigi di Maio, al console venezuelano a Milano, Gian Carlo di Martino e allo stesso Grillo. Nessuno di loro ha risposto alle domande di questo quotidiano", si legge nell’articolo del quotidiano spagnolo..