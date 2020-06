Giuseppe Conte, l'idillio ormai è finito: il premier si becca il suo Vaffa-day

Franco Bechis 11 giugno 2020 a

Nel tardo pomeriggio di ieri Giuseppe Conte ha convocato stampa e tv all'aperto, in piazza Colonna, davanti al portone di palazzo Chigi, per raccontare i magnifici Stati generali che stanno per partire con ricche sorprese e cotillons. Mentre rispondeva alle domande dei giornalisti in via del Corso si è formata una folla di curiosi come sempre capita in queste occasioni. La polizia tratteneva i curiosi dietro le transenne che impediscono l'accesso in piazza, e mano mano ne arrivavano altri: erano circa le sette di sera e lo struscio nel centro di Roma iniziava ad essere folto. Vedendo tutta quella folla con i telefonini in mano e già pregustandosi qualche selfie rigorosamente con la mascherina (così si sarebbe contrapposto plasticamente a Matteo Salvini),

Conte ha fatto un cenno al portavoce Rocco Casalino e guardato supplice stampa e tv: “Ho risposto a tutte le domande. Vorrei andare a prendermi un caffè con i miei collaboratori. Però senza di voi. Promettete di non seguirmi così non disturbiamo chi lavora?”. Il premier con tanto di scorta si è avviato calzando la mascherina (l'aveva tolta per rispondere ai giornalisti) e sorridendo con gli occhi verso quella piccola folla di curiosi fino a quel momento composta e muta. Prima del lockdown Conte lo...

