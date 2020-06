Colpo di scena: Conte garantisce il prestito a Travaglio

Alla società editrice del Fatto Quotidiano un finanziamento di 2,5 milioni da Unicredit con garanzia legata al Decreto Liquidità

Anche il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio si finanzia con i prestiti garantiti dallo Stato e varati con il decreto Liquidità di Giuseppe Conte. La società editrice del Fatto, la Seif, ha infatti sottoscritto un finanziamento di 2,5 milioni di euro con un decreto con garanzia al 90% dal Fondo Centrale di Garanzia. La somma andrà restituita in sessanta mesi. Il finanziamento, spiega la società in una nota, "sosterrà il progetto di sviluppo industriale" del quotidiano. In una prima nota era stato spiegato che il finanziamento sarebbe stato garantito da Cassa Depositi e Prestiti, e quindi teoricamente non sarebbe stato legato direttamente al decreto Liquidità. Poi, però, è arrivata la rettifica. I soldi che arriveranno nelle casse di Travaglio e soci saranno proprio quelli garantiti attraverso il provvedimento del governo. Che, quindi, pur non volendolo, finirà col dare una mano a un giornale "amico". Quando si dice la fortuna...