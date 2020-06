Finalmente il calcetto con gli amici. Via libera da lunedì

11 giugno 2020 a

La notizia più attesa da decine di migliaia di sportivi sta per arrivare. Tornano le "partitelle", il calcetto con gli amici, le sfide a beach volley. Ma anche la boxe per gli appassionati, il basket e tutti gli sport da contatto messi fuori gioco dal Covid-19 e dal lockdown.

Spadafora: calcetto e saggi di danza dal 15 giugno

È una delle buone notizie contenute nella bozza di Dpcm che il premier Giuseppe Conte adotterà nelle prossime ore. "A decorrere dal 15 giugno 2020 - si legge nella bozza del Dpcm visionata dall’Adnkronos - è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che abbiano preventivamente accertato, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui al periodo precedente per quanto compatibili".