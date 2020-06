In piazza vale tutto? Bene, allora liberate pure gli altri

Calca di migliaia di persone e poche mascherine alle manifestazioni contro gli Usa. Ok: erano di sinistra. Ma via ogni regola pure per negozi e bar

È che fanno di tutto - ma proprio di tutto - per farti cedere alla tentazione di rinverdire gli antichi fasti fantozziani e, sbattuti i pugni sul tavolo, prorompere nel tonante e solenne «Ma allora mi hanno sempre preso per il culo!».

Ricapitolando. Nell’ultima settimana si sono viste, nell’ordine: manifestazione dei gilet arancioni del generale Pappalardo (Milano, 30 maggio); preghiera dei fedeli in piazza San Pietro (Roma, 31 maggio); manifestazione istituzionale per la festa della Repubblica (Roma e Codogno, 2 giugno); manifestazione dell’opposizione per la festa della Repubblica (Roma e capoluoghi di provincia vari, 2 giugno); manifestazione del Partito comunista (Roma, 2 giugno); manifestazione dei gilet arancioni del generale Pappalardo secondo estratto (Roma, 2 giugno); manifestazione della sinistra siciliana contro il nuovo assessore regionale alla Cultura (Palermo, 2 giugno); protesta delle associazioni dei trasporti (varie città, 3 giugno); manifestazione del comparto pullman, ncc e noleggiatori (Napoli, 3 giugno) sit in della sinistra romana contro il ripescaggio della presidentessa grillina sfiduciata del IV municipio...

