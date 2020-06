Conte, Casalino e il nuovo partito. La profezia di Buttafuoco: come finisce...

06 giugno 2020 a

a

a

Il premier Giuseppe Conte sarà vittima della sua vanità. La profezia di Pietrangelo Buttafuoco va in onda a Stasera Italia su Rete4. Si parla di Conte, della sua maggioranza che scricchiola e delle voci che lo vedono al lavoro per formare un suo partito. "La vanità gli ha tirato uno scherzo bruttissimo. Non si fida di lui il Pd, che contava di averlo come cavallo di Troia, né il Movimento 5 stelle che si sta mobilitando perché capisce il suo vero gioco", illustra Buttafuoco che fa il parallelismo con Mario Monti, dal governo dei professori per uscire dalla crisi al flop elettorale.

Sulla nostra testa

"Il gioco di Conte, o meglio del suo stratega Rocco Casalino, è di tentare la carta che fu fallimentare per Mario Monti. Anche lui beccato dalla vanità, Ve lo ricordate il cagnolino Empy per diventare empatico? Un atroce fallimento", chiosa il giornalista e scrittore. Che conclude: "Se fosse un romanzo, sarebbe bellissimo se si candidasse in Sardegna".