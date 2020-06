Salvini mette l'Etna in Campania. Gaffe o manipolazione? E' giallo

Carlantonio Solimene 05 giugno 2020 a

a

a

Comincia con il piede sbagliato la visita di Matteo Salvini in Campania che oggi, venerdì 5 giugno, tra la provincia di Napoli e Avellino, lo vedrà impegnato in ben 5 appuntamenti con i militanti. Per lanciare la serie di incontri, infatti, sui social del "Capitano" sarebbe stato diffuso un meme nel quale, però, alle spalle del leader della Lega compariva l'Etna, in Sicilia, piuttosto che il napoletanissimo Vesuvio.

Il condizionale è d'obbligo, perché in realtà nelle ore in cui scriviamo sul profilo Facebook di Salvini appare la foto giusta, con il Vesuvio, appunto. Ma, al tempo stesso, nella cronologia delle modifiche del post è segnalato un cambiamento effettuato nel pomeriggio di giovedì 4 giugno. L'impressione, quindi, è che lo staff del leader della Lega si sia accorto dell'errore "geografico" e vi abbia posto rimedio, ma non così rapidamente da evitare che qualcuno scaricasse il meme e lo diffondesse sulla rete.

Una gaffe o una montatura? Il giallo resta e, peraltro, non sarebbe il primo caso in cui la Lega incappa in una svista del genere appena si avventura in territori meno conosciuti. Come quando a Urbino, nelle Marche, furono esposti dei manifesti con la scritta "L'Umbria vota Lega". Mentre Lucia Borgonzoni, in piena campagna elettorale per l'Emilia Romagna, lanciò un comizio a Bologna con una foto di Ferrara.