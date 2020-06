Addio ai divanetti del Transatlantico. Ecco le nuove postazioni anti-Covid

04 giugno 2020 a

Addio al Transatlantico, l'immenso corridoio antistante l'aula di Montecitorio. Addio agli storici divanetti dovo sono nate e naufragate. Per garantire il distanziamento dei deputati, alla Camera sono stati ultimati gli ultimi lavori e da ieri i 120 deputati partecipano alle sedute da postazioni allestite anche in Transatlantico. Ecco come appare oggi nelle immagini trasmesse da Tagadà. "Sono immagini che faranno storia", dice Tiziana Panella commentando il servizio in onda nella trasmissione di La7.

I lavori ripresi a pieno ritmo alla Camera. Oltre a quelle in Transatlantico continuano ad essere attive anche le 175 postazioni già predisposte nelle tribune. In questo modo tutti i 630 deputati potranno votare contemporaneamente con il sistema elettronico e rispettando la distanza di sicurezza. La prima occasione per utilizzare l'ulteriore spazio in transatlantico sarà il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni sul decreto scuola, sul quale è in corso la discussione generale.