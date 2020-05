Giorgia Meloni furiosa con l'Olanda: "Ci danno dei parassiti, Di Maio convochi l'ambasciatore"

Dar. Mar. 29 maggio 2020 a

Giorgia Meloni è furiosa con l'Olanda. L'ennesima provocazione arriva dalla rivista settimanale Elsevier Weekblad, che in copertina raffigura il prototipo dell'italiano scansafatiche che vive e si gode la vita grazie alla fatica degli abitanti del Nord Europa. Insomma, i parassiti italiani a fronte dei laboriosi olandesi.

"Ripugnante copertina dell'Elsevier Weekblad, il principale settimanale olandese - dice la leader di FdI Giorgia Meloni - Gli italiani e i cittadini dell'Europa mediterranea sono raffigurati come parassiti nullafacenti che bevono, stanno in vacanza e passano il loro tempo sui social mentre i cittadini del Nord Europa mandano avanti tutta la baracca, lavorano duramente e senza fermarsi mai. Non accettiamo lezioni da questi signori e dall'Olanda, che ha creato un paradiso fiscale in Europa e drena risorse a tutti gli altri Stati membri. Fratelli d'Italia chiede al ministro Di Maio di convocare oggi stesso l'ambasciatore olandese a Roma e pretendere le scuse immediate. E aspettiamo la condanna di tutte le forze politiche italiane, a partire da quelle che blaterano di europeismo e in Europa sono alleate del premier Rutte".

Proprio Mark Rutte, nelle settimane scorse, era finito al centro delle polemiche in Italia per un video in cui rassicurava un operaio che l'Olanda non avrebbe dato soldi all'Italia. Non è un mistero che l'Olanda sia il principale Paese che contesta l'opportunità di aiutare economicamente gli Stati in difficoltà a causa del coronavirus con strumenti quali il Recovery Fund presentato dalla Commissione europea.