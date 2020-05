Caos scuola, i sindacati proclamano lo stato di agitazione

"Giudizio di totale insoddisfazione"

L'accordo raggiunto nella notte dal governo sulle modalità del concorso per l'assunzione dei precari nella scuola non piace ai sindacati. "Insoddisfatti delle mediazioni politiche raggiunte fra i gruppi di maggioranza" i sindacati della Scuola Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams, hanno inviato ai ministeri competenti una richiesta di svolgimento del tentativo di conciliazione, "sancendo formalmente lo stato di agitazione della categoria". Gli esiti dell'incontro notturno di maggioranza, spiegano i sindacati in una nota congiunta "hanno definito un quadro che ora deve passare il vaglio parlamentare, ma dai sindacati arriva un giudizio di totale insoddisfazione".